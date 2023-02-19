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Месси принес ПСЖ победу в феерическом матче чемпионата Франции

Новости футбола Сегодня, 10:17
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле обыграл “Лилль” со счетом 4:3.

В начале встречи счет открыл Килиан Мбаппе, а вскоре преимущество парижан увеличил Неймар. В середине первого тайма разрыв в счете сократил Бафоде Диаките. На 58-й минуте счет сравнял Джонатан Дэвид, а на 69-й гостей вывел вперед Жонатан Бамба. На 87-й минуте счет сравнял Мбаппе, а в компенсированное время победу хозяевам принес Лионель Месси.

ПСЖ, набрав 57 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Лилль” с 41 очком остался на пятой позиции.

ПСЖ – “Лилль” - 4:3 (2:1)
Голы: Мбаппе, 11 - 1:0, Неймар, 17 - 2:0, Диаките, 24 - 2:1, Дэвид, 58 (с пенальти) - 2:2, Бамба, 69 - 2:3, Мбаппе, 87 - 3:3, Месси, 90+5 - 4:3

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 31), Верратти, Фабиан Руис (Данилу Перейра, 75), Витинья (Заир-Эмери, 75), Месси, Неймар (Экитике, 51), Мбаппе.

“Лилль”: Шевалье, Диаките (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Тиагу Джало, Кабелла (Нум, 88), Андре, Андре Гомеш, Гомес (Виржиниюс, 88), Веа, Бамба, Дэвид.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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