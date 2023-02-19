Винисиус ответил на оскорбление со стороны болельщик

Нападающий “Реала” Винисиус Жуниор ответил на оскорбление со стороны болельщика во время матча с “Осасуной” (2:0).

В адрес футболиста с трибун звучали обидные слова во время того, как игроки чтили память погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии.

“Оскорбления продолжаются, но танцы — тоже. Увидимся в Ливерпуле. Вперёд, Мадрид!”, — написал бразилец.

Отметим, что в этой игре форвард отметился голевой передачей на Федерико Вальверде.