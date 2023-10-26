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Марсель легко победил АЕК и получает свою первую победу в Лиге Европы

Новости футбола Вчера, 14:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Марсель легко победил АЕК и получает свою первую победу в Лиге Европы Марсель легко победил АЕК и получает свою первую победу в Лиге Европы

Марсель принимал греческий АЕК на своем поле в рамках третьего тура Лиги Европы.

Марсель перед матчем был фаворитом этой игры, и они подтвердили это на поле. На 27-й минуте Витинья открыл счет и вывел французскую команду вперед. После перерыва греки сравняли, забив на 57-й минуте. Автором гола стал Орбелин Пинеда.

Однак Марсель играл лучше в этом матче и сразу после пропущенного гола снова вышел вперед. На 60-й минуте Харит забил второй гол, а всего через девять минут Марсель укрепил свое преимущество благодаря реализованному пенальти Верету.

Марсель уверенно побеждает АЕК и добывает первую победу в этом сезоне Лиги Европы. Французская команда набирает пять очков и, на данный момент, возглавляет группу B.

Лига Европы. Третий тур. Группа В

Марсель - АЕК
Голы: 1:0 - 27 Витинья, 1:1 - 53 Пинеда, 2:1 - 60 Харит, 3:1 - 69 Верету

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