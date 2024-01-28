Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Во вторник состоятся заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций 2023. Как и днями ранее в этот день состоится две игры. Заключительным матчем данного этапа турнира станет встреча Марокко и ЮАРа. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Марокко – ЮАР что нужно знать о матче?

Сборная Марокко довольно часто проходит в стадию плей-офф Кубка африканских наций, последний раз ей это не удавалось в 2013 году. В текущем году сборная из севера Африки показала неплохие результаты и не проиграла ни одного матча на групповом этапе, завоевав две победы. На их счету пять забитых голов и один пропущенный.

Сборная ЮАР играет менее стабильно. На предыдущий турнир в 2021 году сборная не сумела квалфиицироватсья, а в 2019 вышла в четвертьфинал. До этого в 2017 году вновь не принимала участие в финальной части Кубка африканских наций, а в 2015 – остановилась на групповом этапе.

Марокко – ЮАР когда и где состоится матч?

Матч между сборными Мали и Буркина-Фасо пройдет в Сан-Педро на Стадионе им. Лорана Поку. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава –21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Марокко – ЮАР где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

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