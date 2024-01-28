EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Новости футбола Сегодня, 07:06
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Во вторник состоятся заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций 2023. Как и днями ранее в этот день состоится две игры. Заключительным матчем данного этапа турнира станет встреча Марокко и ЮАРа. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Во вторник состоятся заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций 2023. Как и днями ранее в этот день состоится две игры. Заключительным матчем данного этапа турнира станет встреча Марокко и ЮАРа. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Марокко – ЮАР что нужно знать о матче?

Сборная Марокко довольно часто проходит в стадию плей-офф Кубка африканских наций, последний раз ей это не удавалось в 2013 году. В текущем году сборная из севера Африки показала неплохие результаты и не проиграла ни одного матча на групповом этапе, завоевав две победы. На их счету пять забитых голов и один пропущенный.

Сборная ЮАР играет менее стабильно. На предыдущий турнир в 2021 году сборная не сумела квалфиицироватсья, а в 2019 вышла в четвертьфинал. До этого в 2017 году вновь не принимала участие в финальной части Кубка африканских наций, а в 2015 – остановилась на групповом этапе.

Марокко – ЮАР когда и где состоится матч?

Матч между сборными Мали и Буркина-Фасо пройдет в Сан-Педро на Стадионе им. Лорана Поку. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава –21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Марокко – ЮАР где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
Связанные команды и лиги
Марокко ЮАР Кубок африканских наций
Популярные новости
Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Вчера, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной
СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону Новости футбола Вчера, 16:30 СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону
Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января Новости бокса Вчера, 15:58 Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января
Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена Новости футбола Вчера, 15:31 Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена
Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Новости футбола 26 янв 2024, 16:59 Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:16 Очередное ограбление футболиста. В дом защитника Барселоны проникли второй раз за год Новости тенниса Сегодня, 07:37 О последних месяцах Клоппа в Ливерпуле снимут документальный фильм с полным доступом к команде Новости тенниса Сегодня, 07:35 Янник Зиннер выиграл Aus Open 2024 Новости футбола Сегодня, 07:06 Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 06:07 Де Дзерби – первый кандидат на замену Хави после его ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 05:39 Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости бокса Сегодня, 05:02 Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO Новости футбола Сегодня, 04:25 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:01 ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Ньюпорт – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Экваториальная Гвинея – Гвинея прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Лацио – Наполи прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Фиорентина – Интер прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Египет – ДР Конго прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года