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Марко Верратти близок к переходу в клуб из Катара

Новости футбола Сегодня, 08:00
Марко Верратти близок к переходу в клуб из Катара Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Полузащитник парижского “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Марко Верратти близок к переходу в “Аль-Араби" из Катара, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, каталонский клуб договорился с парижанами о сумме трансфера футболиста. Теперь катарцам нужно договориться с игроком об условиях личного контракта. Ранее сообщалось, что итальянец близок к переходу в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, но трансфер не состоялся.

30-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. Он перешел в парижский клуб из “Пескары”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего Верратти провел за ПСЖ 416 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 61 результативную передачу. В составе парижан хавбек девять раз становился чемпионом Франции (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23), шесть раз выиграл Кубок Франции (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21), шесть раз выиграл Кубок французской лиги (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) и девять раз стал обладателем Суперкубка Франции (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022). Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Верратти с 2012 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 55 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил 11 желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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