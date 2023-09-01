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Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера

Новости футбола Сегодня, 04:28
Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании контракта с турецким вратарем Алтаем Байындыром.

По данным пресс-службы “красных дьяволов”, соглашение с голкипером рассчитано до июня 2027 года.

В соглашении также прописана функция продления контракта еще на один сезон.

Таким образом, Байындыр стал первым турецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед".

По данным СМИ, за вратаря сборной Турции английский гранд заплатил стамбульскому "Фенербахче" около 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Байындыр сыграл за "Фенербахче" в четырех матчах, пропустив два гола и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В составе национальной сборной Турции Байындыр провел пять матчей, пропустив восемь голов и один раз сыграв “на ноль”.

Вместе со своим клубом он выиграл лишь один трофей - Кубок Турции.

Отметим, что летом “Манчестер Юнайтед” также подписал звездного африканского голкипера Андре Онана из “Интера”. В свою очередь из команды ушел многолетний лидер и страж ворот Давид Де Хеа.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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