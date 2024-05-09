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Названа необычная причина, почему Де Дзерби в свое время отказался возглавить Интер

Новости футбола Сегодня, 14:22
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Названа необычная причина, почему Де Дзерби в свое время отказался возглавить Интер Фото: football-italia.net

В свое время главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби получил предложение от Интера, но отказал миланскому клубу.

Бывший нападающий Наполи Денис Херман рассказал, что Де Дзерби даже не сел за стол переговоров с Интером в прошлом сезоне, потому что он “большой фанат Милана” и не захотел тренировать принципиального соперника своей любимой команды.

“Когда в прошлом сезоне Индзаги был на грани увольнения, Интер связался с Де Дзерби, но я точно знаю, что он сказал «нет» нерадзурри, потому что он большой поклонник Милана”, — сказал Денис Sportitalia, цитируемый FcInter1908.

В СМИ сейчас активно педалируется тема вероятного ухода Роберто Де Дзерби с поста главного тренера Брайтона, которую неопределенностью вокруг контракта подогревает сам итальянец.

Сообщалось, что в услугах тренера заинтересованы Ливерпуль, Барселона и Бавария. Нынешнее соглашение итальянского специалиста с Чайками истекает в 2026 году.

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