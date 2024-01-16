Манчестер Юнайтед готов совершить обмен игроками с Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас в летнее трансферное окно могут совершить обмен игроками.

Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» обсуждают возможность включения в сделку по вингеру «орлов» Майкла Олисе своего защитника Аарона Ван-Биссаку, который является воспитанником лондонского клуба.

Интерес к Олисе так же проявляют Ливерпуль и Челси, но Кристал Пэлас подкупает включение в эту сделку Ван-Биссаку, который в декабре продлил с МЮ контракт, но сделано это было исключительного для того, чтобы клуб мог избавиться от него с выгодой.

Данный переход не вызывает большого энтузиазма на «Олд Траффорд», опираясь на опыт того же Ван-Биссаки и Уилфрида Заха, которые после перехода из Кристал Пэлас не смогли адаптироваться к более требовательной игре МЮ подобающим образом.

Но, невыразительная игра Энтони, а так же неготовность Амаду Диалло и Факундо Пеллистри к постоянным выступлениям в основе вынуждает «красных дьяволов» пойти на приглашение Олисе, который стал одной из главных целей благодаря своей стабильной форме.

Вингер в этом сезоне отметился пятью голами и одним ассистом в девяти матчах за команду Роя Ходжсона. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Ранее Манчестер Юнайтед выражал интерес к защитнику Эвертона Джарраду Брантвейту.