"Манчестер Сити" уничтожил"Челси" в Кубке Англии
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка Англии “Манчестер Сити” разгромил “Челси” со счетом 4:0.
Победу “горожанам” принесли дубль Рияда Мареза, голы Хулиана Альвареса и Фила Фодена.
“Манчестер Сити” – “Челси” - 4:0 (3:0)
Голы: Марез, 23 - 1:0, Альварес, 30 (с пенальти) - 2:0, Фоден, 38 - 3:0, Марез, 85 (с пенальти) - 4:0
“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер, Лапорт, Аканджи, Серхио Гомес (Жоау Канселу, 59), Бернарду Силва (Льюис, 86), Родри (Филлипс, 58), Фоден, Палмер, Марез, Альварес.
“Челси”: Аррисабалага, Чалоба, Кулибали, Хамфрис, Холл, Ковачич (Фофана, 46), Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Галлахер, Зиеш (Джирод-Хатчинсон, 63), Маунт (Чуквуэмека, 73), Хавертц (Закария, 46).
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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