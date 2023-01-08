"Бешикташ" назвал "МЮ" условие для перехода Вегорста

Директор “Бешикташа” Джейхун Казанджи рассказал, на каких условиях клуб может согласиться расторгнуть арендный контракт с нападающим “Бернли” Ваутом Вегорстом, которым интересуется “Манчестер Юнайтед”.

“В данный момент Вегорст является игроком ”Бешикташа". В нашем соглашении с “Бернли” нет пункта о досрочном разрыве соглашения. Контракт действует до конца сезона. Если “Манчестер Юнайтед” или другой клуб захочет подписать Ваута, то им сначала нужно обсудить это с “Бернли”, а только потом с нами. Если нас все устроит, то мы согласимся прервать аренду. Но мы должны будем получить определенную компенсацию", - приводит слова Казанджи журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 30-летний Вегорст провел за “Бешикташ” 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с “Бернли” действует до лета 2025 года.

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