"Реал" заплатит 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера"

Мадридский “Реал” готов выкупить трансфер бразильского защитника донецкого “Шахтера” Винисиуса Тобиаса, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Тобиас на правах аренды выступает за вторую команду мадридского клуба. Он провел 20 матчей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с “Шахтером” действует до лета 2026 года.

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