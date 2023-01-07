Малиновский близок к переходу во французский клуб
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
“Марсель” близок к трансферу полузащитника “Аталанты” и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Пр сведениям источника, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Футболист уже согласовал с французским клубом условия долгосрочного контракта.
В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за “Аталанту” 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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