"Манчестер Сити" объявил заявку на финал Лиги чемпионов

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте опубликовала заявку на финальный матч Лиги чемпионов против “Интера”.

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Рико Льюис.

Полузащитники: Калвин Филлипс, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Максимо Перроне, Фил Фоден, Коул Палмер.

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.

Матч “Манчестер Сити” - “Интер” состоится завтра, 10 июня, на “Олимпийском стадионе Ататюрка” в Стамбуле. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.