Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро

Пресс-служба “Манчестер Сити” на официальном сайте объявила о переходе правого нападающего “Ренна” и сборной Бельгии Жереми Доку.

Английский клуб заплатил за футболиста 60 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Бельгиец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В составе “Манчестер Сити” он заменит алжирского вингера Рияда Мареза, который летом перешел в “Аль-Ахли” за 35 миллионов евро.

21-летний Доку выступал за “Ренн” с октября 2020 года. Он перешел во французский клуб из бельгийского “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Всего он провел за “Ренн” 92 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Доку с 2020 года выступает за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что “Манчестер Сити” в прошлом сезоне стал чемпионом Английской Премьер-лиги, выиграл Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.