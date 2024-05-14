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Трофей чемпионата Европы. Что нужно о нем знать

Новости футбола Сегодня, 08:04
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Трофей чемпионата Европы. Что нужно о нем знать uefa.com

14 июня 2024 года, ровно через один месяц, на стадионе Альянц Арена в Мюнхене стартует чемпионат Европы-2024.

А уже ровно через два месяца, 14 июля 2024, мы узнаем имя победителя Евро-2024. Лучшая команда Европы поднимет над своими головами кубок Анри Делонэ. Но почему он носит именно такое название?

Анри Делонэ – один из основателей УЕФА. Он был автором идеи проведения чемпионата Европы по футболу. Именно Делонэ был первым генеральным секретарем УЕФА.

Увы, но до первого в истории чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году, Делонэ не дожил. Его жизнь оборвалась в 1955 году, но дело отца продолжил его сын – Пьер Делонэ. Он стал следующим генеральным секретарем УЕФА и организовал Евро-1960, а трофей навали в честь его легендарного отца.

Однако нынышний трофей обрел свой внешний вид в 2008 году.

Оригинальный Кубок Анри Делоне был создан в 1958 году французским ювелиром Мишелем Шобийоно. Однако перед Евро-2008, который выиграла Испания, трофей решили увеличить в размерах и весе, и сделать его внешний вид более современным.

Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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