Ман Сити нашел покупателя на своего проблемного вингера

Манчестер Сити высказал обеспокоенность отсутствием прогресса у вингера Джека Грилиша и стало известно о намерениях «горожан» продать 28-летнего вингера. И покупателя на своего проблемного игрока действующий чемпион Англии, кажется, нашел.

Своего воспитанника и бывшего игрока, как сообщаетFootballInsider, готова вернуть Астон Вилла, из которой Грилиш и перешел в Манчестер Сити летом 2021 года за сенсационные 117,5 миллионов евро.

Очевидно, что отбить всю сумму «горожане» не смогут, потому «виллианам» вингер обойдется дешевле, а разница станет чистой прибылью для команды Унаи Эмери. Точных цифр пока не называется.

Напомним, что из-за постоянных травм Грилишу не удалось подобающим образом показать себя в команде Пепа Гвардиолы, а голом в матчах АПЛ в последний раз он отмечался ещё 16 декабря в воротах Кристал Пэлас.