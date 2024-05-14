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Аякс определился с именем нового главного тренера

Новости футбола Сегодня, 07:17
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Аякс определился с именем нового главного тренера Аякс определился с именем нового главного тренера

Аяксу, несмотря на нехилый шторм во время сезона, удалось попасть в еврокубки, но тренерский вопрос в Амстердаме является довольно острым. И, кажется, его в клубе уже решили.

Ранее Аяксу отказал экс-наставник Челси Грэм Поттер, но теперь, как сообщаетDeTelegraaf, амстердамский клуб достиг согласия о работе с главным тренером Ниццы Франческо Фариоли. Правда, Аяксу ещё нужно уладить все вопросы с французским коллективом.

Если согласие о переходе итальянского специалиста будет достигнуто, то он подпишет с нидерландцами трёхлетний контракт. Фариоли ввиду того, что он не соответствует профилю, который ищет Аякс, не был приоритетным вариантом и локальная пресса считает приглашение итальянца авантюрой.

Но, после детального изучения персоналии 35-летнего специалиста руководство Аякса убедилось в профпригодности Фариоли и решилось на его трудоустройство.

Напомним, по ходу текущего сезона Аякс возглавил Джон ван 'т Схип. Однако он уже официально объявил, что покинет клуб после завершения сезона.

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Аякс Ницца Эредивизи Нидерланды Лига 1 Франция
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