EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Без героя сезона Лиги чемпионов. Нагельсманн удивляет заявкой на Евро-2024

Без героя сезона Лиги чемпионов. Нагельсманн удивляет заявкой на Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 07:33
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Без героя сезона Лиги чемпионов. Нагельсманн удивляет заявкой на Евро-2024 Matthias Hangst/Getty Images

Ведущие немецкие инсайдеры продолжают раскрывать детали заявки сборной Германии на чемпионат Европы-2024, которую Юлиан Нагельсманн официально огласит в четверг, 16 мая.

Как сообщает Кристиан Фальк, главный тренер сборной Германии принял решение не вызывать на турнир основного центрального защитника Боруссии Дортмунд Матса Хуммельса, который был признан лучшим футболистом обоих полуфиналов Лиги чемпионов против ПСЖ.

В то же время уже официально объявлено, что на турнир поедет центральный защитник Айнтрахта Робин Кох.

Также не нашлось места в заявке центральному полузащитнику Баварии Леону Горецке. Его место в заявке займет Паскаль Гросс из Брайтона.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Хозяева турнира попали в одну группу с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Связанные команды и лиги
Германия Чемпионат Европы
Популярные новости
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола Сегодня, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла Новости футбола Сегодня, 02:15 Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:59 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
"AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ Новости футбола Вчера, 12:41 "AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ
(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика Новости бокса Вчера, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика
Прогнозы и ставки на бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Новости бокса Вчера, 09:12 Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:21 Спаллетти рассказал, насколько сформирован состав сборной Италии на Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 09:08 Клуб АПЛ готов ввязаться в гонку Ман Юнайтед и Баварии за защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:50 France Football раздумывает над тем, чтобы вручить Золотой мяч за 2020 год Новости футбола Сегодня, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола Сегодня, 08:04 Трофей чемпионата Европы. Что нужно о нем знать Новости футбола Сегодня, 07:44 Ман Сити нашел покупателя на своего проблемного вингера Новости футбола Сегодня, 07:33 Без героя сезона Лиги чемпионов. Нагельсманн удивляет заявкой на Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 07:17 Аякс определился с именем нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 07:01 Шестеро из ПСЖ. Лига 1 определила сборную сезона Новости футбола Сегодня, 06:35 Тоттенхэм – Манчестер Сити. Ориентировочные составы и последние новости
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Эль-Гаиш – Исмаили прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис Сегодня Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей Сегодня Канада – Австрия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей Сегодня Польша – Франция прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Рейнджерс – ФК Данди прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Алавес прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года