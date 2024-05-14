Без героя сезона Лиги чемпионов. Нагельсманн удивляет заявкой на Евро-2024

Ведущие немецкие инсайдеры продолжают раскрывать детали заявки сборной Германии на чемпионат Европы-2024, которую Юлиан Нагельсманн официально огласит в четверг, 16 мая.

Как сообщает Кристиан Фальк, главный тренер сборной Германии принял решение не вызывать на турнир основного центрального защитника Боруссии Дортмунд Матса Хуммельса, который был признан лучшим футболистом обоих полуфиналов Лиги чемпионов против ПСЖ.

В то же время уже официально объявлено, что на турнир поедет центральный защитник Айнтрахта Робин Кох.

Также не нашлось места в заявке центральному полузащитнику Баварии Леону Горецке. Его место в заявке займет Паскаль Гросс из Брайтона.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Хозяева турнира попали в одну группу с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.