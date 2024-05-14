Шестеро из ПСЖ. Лига 1 определила сборную сезона
Вчера в Париже состоялась церемония награждения лучших футболистов Лиги 1 по итогам сезона-2023/24.
Пятый раз за карьеру лучшим футболистом Лиги 1 признан Килиан Мбаппе, который после этого сезона покинет ПСЖ и перейдет Реал Мадрид. Он выиграл все награды, начиная с 2019 года. Лишь в 2020 году лучшего игрока Лиги 1 не определяли из-за пандемии COVID-19.
А вот лучшим молодым футболистом признали вундеркинда ПСЖ Уоррена Заире-Эмери.
Награда лучшему тренеру сезона досталась Эрику Руа, который впервые в истории вывел Брест в еврокубки. Его команда вышла в Лигу чемпионов, где как минимум сыграет в квалификации.
Также Лига 1 определила символическую сборную сезона, которая выглядит следующим образом
- Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Лени Йоро (Лилль), Брэдли Локо (Брест)
- Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Уоррен Заире-Эмери (ПСЖ), Пьер Ле-Мелу (Брест)
- Нападающие: Усман Дембеле (ПСЖ), Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Напомним, ПСЖ стали чемпионами Франции 14-й раз в своей истории. Монако уже гарантировал себе второе место, а Лилль и Брест в последнем туре будут бороться за третье место.