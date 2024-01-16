Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций

Сборные Мали и Южной Африки сразились в матче первого тура группы “Е” Кубка африканских наций.

В первом тайме на поле была равная игра. В середине тайма сборная ЮАР имела отличный шанс повести в счете, получив право пробить пенальти. Однако форвард Аль-Ахли Перси Тау пробил выше ворот с 11-метровой отметки.

Вторая половина игры пошла совсем не по плану номинальных гостей. Мали забил два гола в течение шести минут. Вначале огорчил голкипера ЮАР Амари Траоре. Защитник Реала Сосьедад удачно сыграл на добивании после штрафного. Удвоил преимущество своей команды форвард Осера Лассин Синайоко. Южноафриканская команда не смогла ответить даже голом престижа.

В другом матче первого тура квартета “Е” Намибия неожиданно обыграла сборную Туниса (1:0).

20 января Мали сыграет с Тунисом. Южноафриканская сборная 21 января встретится с Намибией.

⌚ FULL-TIME!



A strong second half display from The Eagles earns them all 3 points. 🇲🇱#MLIRSA | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2yTFjkCEeE — CAF (@CAF_Online) January 16, 2024

Кубок африканских наций

1-й тур. Группа “Е”

Мали - ЮАР - 2:0

Голы: Амари Траоре, 60, Синайоко, 66