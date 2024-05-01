Флуминенсе хочет вернуть бразильскую легенду в свой клуб

Тьяго Силва может вернуться в родную Бразилию. В центральном защитнике заинтересован Флуминенсе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Контракт почти готов, сам футболист не спешит. Сейчас он выбирает между Европой и Бразилией с несколькими вариантами на столе. Однако, в любом случае, дети Тьяго останутся в Челси.

Центральный защитник Челси Тьяго Силва объявил, что покинет Челси после завершения сезона 2023-24. На официальных страницах Челси опубликовали видео, где легендарный футболист объявил, что покинет лондонскую команду после четырех лет в клубе.

Напомним, что 28 августа 2020 года Силва перешел в "Челси", подписав контракт с клубом до конца сезона 2020/21 с возможностью продления на год. 23 сентября 2020 года он дебютировал за "Синих" в матче третьего раунда Кубка футбольной лиги против "Барнсли". Через три дня он провел первый матч в Премьер-лиге против Вест Бромвич Альбион.

За свою карьеру в Челси Тьяго Силва выиграл Лигу Чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира. Он провел 151 матч и забил девять голов.