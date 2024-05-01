Вундеркинд ПСЖ стал вторым самым молодым игроком полуфиналов Лиги Чемпионов УЕФА

ПСЖ приехал в гости к Боруссии Дортмунд на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА.

В стартовом составе парижской команды матч начнет молодой французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

В возрасте 18 лет 54 дня хавбек стал вторым самым молодым игроком, который начнет с первых минут матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Самым молодым футболистом в истории полуфиналов ЛЧ остается Юлиан Дракслер. Немец в возрасте 17 лет и 226 дней начал в старте матче Шальке против Манчестер Юнайтед в мае 2011 года. На третьем месте Килиан Мбаппе (18 лет, 134 дня) в матче Монако – Ювентус, в мае 2017 года.

В ноябре Заир-Эмери дебютировал в национальной сборной Франции, установив исторический рекорд. Хавбек, которому тогда было 17 лет, стал самым молодым игроком в истории Ле Бле. Полузащитник вышел на поле в возрасте 17 лет, 8 месяцев и 10 дней. И забил гол в первом же матче за “трехцветных”.

Недавно ПСЖ подписал новый контракт с талантливым полузащитником до июня 2029 года.