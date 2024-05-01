Заир-Эмери становится самым молодым участником полуфинала ЛЧ. Боруссия - ПСЖ составы команд

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет в среду, 1 мая, на стадионе Сигнал Идуна Парк Боруссия Дормунд сыграет против ПСЖ.

Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Уже через неделю, 7 мая, пройдет ответный матч во Франции. Обе команды уже объявили стартовый состав на эту встречу.

Главным событием является то, что в этой игре примет участие Уоррен Заир-Эмери, которому 18 лет и 54 дня. Таким образом, он станет самым молодым участником полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА, который начнет матч со стартовых минут. Также, следует отметить, что на скамейке запасных игру начинает Марко Ройс, а Кимпембе вообще не примет участия сегодня.

Состав Боруссии Дортмунд

Состав ПСЖ