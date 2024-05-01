Неожиданно. Атлетико готов продать основного вратаря и уже нашел ему замену

Атлетико Мадрид планирует существенно обновить состав летом. По информации AS, в клубе рассматривают возможность попрощаться с многолетним стражем команды Яном Облаком.

Отмечается, что 31-летний Облак утратил статус неприкосновенного, и Атлетико может прислушаться к предложениям по вратарю и рассмотреть их.

Одним из факторов такого решения руководства “матрансиков” является то, что словенец получает одну из самых высоких зарплат в нынешней команде: десять миллионов евро в год. У него контракт до 2028 года, а рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро. Сумма отступных за вратаря составляет 120 миллионов.

В нынешнем сезоне Облак сыграл 49 матчей за мадридцев во всех турнирах, из которых 12 - “на ноль”.

Сообщается, что в качестве замены мадридский клуб рассматривает голкипера Валенсии Гиорги Мамардашвили. Из-за финансовых трудностей "летучие мыши" могут согласиться продать грузина за 25 миллионов евро.