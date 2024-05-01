Стал известен первый клуб Серии В, который повысился в классе

Стал известен первый клуб Серии В, который досрочно оформил повышение в классе на следующий сезон.

1 мая Парма сыграла вничью 1:1 с Барри и забронировала за собой путевку в элитный дивизион итальянского футбола. “Крестоносцы” уже не опустятся ниже второго места, которое дает право повыситься в классе напрямую.

Таким образом, Парма вернется в элиту итальянского футбола, где последний раз играла еще в сезоне 2020-21.

Хотя Парма никогда не выигрывала золотые медали чемпионата Италии, на счету клуба три Кубка Италии, один Суперкубок Италии, два Кубка УЕФА, один Кубок обладателей кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА.

В Серии А наивысшим достижением клуба являются серебряные медали в сезоне 1996-97.