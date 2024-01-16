Кубок африканских наций. Тунис сенсационно проиграл Намибии

Тунис и Намибия определяли сильнейшего в первом туре Кубка африканских наций в группе Е.

В первом тайме, Намибия, которая считалась андердогом противостояния, играла опаснее и чаще угрожала воротам Бешира Бен Саида. Тунис же сделал всего один в створ за первые 45 минут.

Во втором тайме уже фаворит действовал острее. На 68-й минуте Тунис отличный хороший шанс выйти вперед: вратарь Намибии ошибся на выходе, но удар капитана Карфагенских орлов Юссефа Мсакни разминулся со стойкой ворот в считанных сантиметрах. Спустя несколько минут “семерка” тунисской сборной прицельно пробил головой под перекладину, но вратарь номинальных гостей проявил феноменальную реакцию и отразил удар.

Затем сработало древнее футбольное правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Дион Хотто точным ударом головой принес Намибии первую в их истории победу на Кубке африканских наций.

Кубок африканских наций

1-й тур. Группа Е

Тунис - Намибия - 0:1

Гол: Хотто, 88