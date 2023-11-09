Маккаби выгнал самого дорого футболиста чемпионата Израиля. Его жена поддержала Палестину

Маккаби Хайфа принял решение исключить из команды 30-летнего полузащитника Диа Сабу, пишет Marca.

Причиной для этого стала позиция его жены, которая писала в соцсетях, что желает мира между Израилем и Палестиной.

После вторжения ХАМАС 7 октября Маккаби был фактически вынужден отпустить почти всех футболистам. Игрокам разрешили действовать по своему усмотрению.

Недавно их попросили вернуться, однако руководство чемпиона Израиля обратилось к Сабе и предложило ему искать новое место работы, несмотря на действующий контракт до 2028 года.

Причиной стало недовольство израильских фанатов, которые не оценили пацифистские настроения жены футболиста.

Саба является израильтянином арабского происхождения.

В 2020 году он первым из израильтян поехал играть в чемпионат ОАЭ. Теперь же ему снова придется искать новый клуб за пределами родины, так как в Израиле его вряд ли кто-то примет.

Важно отметить, что в Маккаби он получал самую большую зарплату. Кроме того, он был самым дорогим игроком по версии Transfermarkt (3,5 млн евро).