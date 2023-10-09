Лукаку раскрыл секрет своей результативности в Роме

Форвард “Ромы” Ромелу Лукаку рассказал о том, как адаптировался в новой для себя команде.

В восьми матчах за римскую команду бельгийский нападающий забил семь мячей.

"Рома" - это не Лукаку. Как я уже говорил ранее, мы команда и должны продвигаться вместе. Мы находимся в сложной ситуации, но мы стремимся играть лучше для наших болельщиков и города. Мы должны продолжать совершенствоваться, так как многие люди следят за нами. Я рад этой победе.

Как я держу форму? Я профессионал. Летом много людей говорили обо мне, но я предпочитаю показывать свои способности на поле. Мы рады победе и должны продолжать в том же духе.

Отношения с Дибалой? Очень хорошо. С тех пор, как я приехал в Италию, я имел удовольствие играть с несколькими великими игроками. Паулу - отличный игрок, который помогает мне. Жаль, что он получил травму сегодня. Я надеюсь, что он быстро восстановится, потому что он очень важен для нашей команды", - цитирует официальный сайт "Ромы" слова Лукаку.