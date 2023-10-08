В Роме уже нашли замену Жозе Мауринью

Рома этим летом провела огромную трансферную кампанию, но старт сезона для «волков» оказался не самым удачным. После семи туров команда занимает тринадцатую строчку в Серии А.

После неуспешного старта сезона стали появляются слухи о возможном увольнении главного тренера Ромы Жозе Мауринию с поста главного тренера. Как сообщалось ранее, сегодняшний матч против Кальяри может быть решающим, ведь в случаи поражения руководство клуба может попрощаться с португальским специалистом.

Ряд итальянских изданий сообщает, что у команды уже есть варианты на пост нового главного тренера. В случае увольнения Жоза Мауринью будет сделано предложению Ханси Флику.

Немецкий специалист запомнился руководством Баварии. Когда он был главным тренером, мюнхенский клуб сумел завоевать все возможные трофеи, включая кубок Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. В 2021 году Флик стал тренером сборной Германии, но там он не смог реализовать себя, не выйдя в серию плей-офф Чемпионата мира 2022 года и проваливая подготовку к домашнему Чемпионату Европы 2024 года. 10 сентября Немецкий футбольный союз объявил об уходе Флика с поста главного тренера «Бундестим».

Матч Кальяри – Рома пройдет уже сегодня. Команда со дна турнирной таблицы попробует дать бой столичному клубу.