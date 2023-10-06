Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Рома Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В поединке восьмого тура итальянской Серии А Кальяри будет принимать столичную Рому.Матч пройдет в воскресенье 8 октября, а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Кальяри

После вылета в сезоне 2021/2022 на пост главного тренера пригласили именитого Клаудио Раньери, который за несколько лет до этого сенсационно победил с Лестером а английской Премьер Лиге. Под его руководством команда заняла пятое место в Серии В и через плей-офф завоевала право вернуться в элиту.

На старте нового чемпионата «островитянам» пока тяжело даются набраные очки. В актив можно отнести лишь безголевые ничьи с Удинезе и Торино, побед у подопечных Раньери пока нет, зато в пассиве уже пять поражений. Кальяри разместился на самом дне турнирной таблицы Серии А. Нельзя сказать, что команда выглядит безнадежно, особенно если учесть тяжелый календарь на старте чемпионата. Однако результаты нужно улучшать здесь и сейчас, иначе прямая дорога назад в Серию В.

Рома

В начале новой кампании результаты Ромы выглядят менее успешными чем в двух предыдущих сезонах под руководством Жозе Моуриньо. Португалец выдал худший старт сезона в своей тренерской карьере, а его Рома пока больше мучается на поле чем играет в футбол. Зато забивают подопечные Моуриньо во всех без исключения играх.

В минувший четверг Рома потерпела унизительное поражение от новичка Дженоа — 1:4. После этого команда сумела одолеть Фрозиноне и расположилась на непривычном 13-м месте.

Стоит отметить, что в Лиге Европы «волки» выиграли оба матча и уверенно возглавляют свою группу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Кальяри три поражения кряду и всего два забитых мяча в чемпионате.

Рома не побеждает уже в семи гостевых матчах Серии А подряд.

Рома проиграла «островитянам» только один матч из последних 16-ти.

Прогноз

И хоть Рому тяжело назвать стабильной командой, абсолютно не верится, что хозяева смогут зацепиться за очки в этом матче. Ставлю на победу римлян.

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