EN EN NG NG
Главная Новости Луис Энрике нашел причину очередному провалу ПСЖ

Луис Энрике нашел причину очередному провалу ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 00:10
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Луис Энрике нашел причину очередному провалу ПСЖ Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о том, почему его подопечные не смогли победить в гостевом матче против "Клермона" (0:0) в Лиге 1.

В частности, испанский тренер посетовал на состояние газона.

"Мяч постоянно отскакивал, что создавало проблемы в передачах и завершении атак. "Клермон" имел шансы выиграть матч и создал несколько опасных моментов. При этом, как мне кажется, моя команда создала больше моментов и была близка к победе", - сказал он.

По ходу встречи с аутсайдером чемпион Франции сделал 21 удар и 10 из них были в створ ворот.

Луис Энрике считает, что его подопечные сделали все возможное для победы, но не смогли "поймать кролика". Также тренер добавил, что каждый выездной матч сопровождается особыми проблемами для “ПСЖ”.

“Все дело в том, что соперники мотивированы, атмосфера на стадионе разная. Будем надеяться, что команда сыграет лучше в следующем матче против “Ньюкасла” в Лиге чемпионов, который вызывает большой интерес”, - завершил он.

Связанные команды и лиги
Клермон ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря Новости футбола Сегодня, 00:49 Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря
Интер Майами без Месси снова не смог победить Новости футбола Вчера, 23:40 Интер Майами без Месси снова не смог победить
Без Месси Мбаппе не справляется. ПСЖ сенсационно не сумел обыграть аутсайдера Новости футбола Вчера, 13:49 Без Месси Мбаппе не справляется. ПСЖ сенсационно не сумел обыграть аутсайдера
Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ Новости футбола Вчера, 12:01 Результаты АПЛ. Волки съели Гвардиолу, Арсенал разбил Борнмут, Кристал Пэлас отомстил МЮ
Кейну не засчитали хет-трик в Бундеслиге за Баварию. Что произошло и почему так? Новости футбола Вчера, 09:14 Кейну не засчитали хет-трик в Бундеслиге за Баварию. Что произошло и почему так?
Getty Images/Global Images Ukraine Новости футбола 29 сен 2023, 16:59 ВИДЕО. Автогол Рамоса. Барселона минимально обыграла Севилью и вышла в лидеры Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 00:49 Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря Новости футбола Сегодня, 00:31 Клопп высказался о судейской ошибке в матче с Тоттенхэмом Новости футбола Сегодня, 00:10 Луис Энрике нашел причину очередному провалу ПСЖ Новости футбола Вчера, 23:49 В Англии фанаты осквернили память умершего от рака ребенка Новости футбола Вчера, 23:40 Интер Майами без Месси снова не смог победить Новости футбола Вчера, 17:04 Наставник Жироны рассказал о повреждении Цыганкова. Украинский лидер травмировался Новости футбола Вчера, 17:00 Гаттузо стартовал с поражения. Монако сильнее Марселя Новости футбола Вчера, 16:42 ВИДЕО. Лаутаро за тайм забивает четыре гола, а Интер разгромил Салернитану Новости футбола Вчера, 16:30 Судьи ошиблись, отменив гол Диаса в ворота Тоттенхэма - судейская коллегия Новости футбола Вчера, 16:05 Гвардиола: Вулверхэмптон заслужил победу
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Болонья - Эмполи 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Блекбэрн - Лестер 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Альмерия - Гранада 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ноттингем Форест - Брентфорд 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси - Ричардс Бей 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта - Ювентус 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Фрозиноне 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико - Кадис 1 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бетис - Валенсия 1 октября 2023 года Футбол 02 окт 2023 Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года