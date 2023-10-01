Луис Энрике нашел причину очередному провалу ПСЖ

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о том, почему его подопечные не смогли победить в гостевом матче против "Клермона" (0:0) в Лиге 1.

В частности, испанский тренер посетовал на состояние газона.

"Мяч постоянно отскакивал, что создавало проблемы в передачах и завершении атак. "Клермон" имел шансы выиграть матч и создал несколько опасных моментов. При этом, как мне кажется, моя команда создала больше моментов и была близка к победе", - сказал он.

По ходу встречи с аутсайдером чемпион Франции сделал 21 удар и 10 из них были в створ ворот.

Луис Энрике считает, что его подопечные сделали все возможное для победы, но не смогли "поймать кролика". Также тренер добавил, что каждый выездной матч сопровождается особыми проблемами для “ПСЖ”.

“Все дело в том, что соперники мотивированы, атмосфера на стадионе разная. Будем надеяться, что команда сыграет лучше в следующем матче против “Ньюкасла” в Лиге чемпионов, который вызывает большой интерес”, - завершил он.