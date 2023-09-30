Без Месси Мбаппе не справляется. ПСЖ сенсационно не сумел обыграть аутсайдера

30 сентября состоялся матч 7-го тура Лиги 1 между клубами Клермон и ПСЖ. Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе отыграв весь поединок, однако отметился голевыми действиями так и не сумел.

Экс-звезды парижской команды Лионель Месси и Неймар, с которыми в прошлом сезоне ПСЖ взял трофей чемпионата Франции, покинули команду в летнее трансферное окно. Лео выступате за Интер Майами, а Ней - за Аль-Хиляль.

Дела у ПСЖ без двух именитых игроков складываются не очень удачно. У команды только 3 победы в 7 играх, однако это не мешает столичному гранду занимать 2-е место с 12 очками в таблице Лиги 1.

Интересно, что Клермон занимает предпоследнее 17-е место с 2 пунктами.

Лига 1. 7-й тур. 30 сентября

Клермон - ПСЖ - 0:0