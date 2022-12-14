Луческу рассказал, какой клуб может возглавить после киевского "Динамо"

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу сообщил, что после ухода из украинского клуба он может возглавить “Динамо” Бухарест.

“Есть люди, которые все это время занимались бухарестским ”Динамо". Они знают, как вернуть клуб на лидирующие позиции. Я обещал им, что сохраню себя достаточно молодым, чтобы продолжать работать. И я намерен сдержать слово", - приводит слова Луческу Digisport.ro.

В нынешнем сезоне “Динамо” Киев под руководством 77-летнего Луческу заняло последнее место в группе Лиги Европы и вылетело из еврокубков. В чемпионате Украины динамовцы занимают третье место после 15 туров.

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