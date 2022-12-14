Моуринью назвал условие для назначения в сборную Португалии

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью не против назначения на должность наставника сборной Португалии.

Представителям Федерации футбола Португалии (FPF) опытный специалист поставил жесткое условие, о чем пишет Voetbal International.

По данным источника, 59-летний наставник намерен совмещать работу своем клубе и в сборной. В федерации пока никак не отреагировали на ультиматум португальца.

Напомним, что сейчас сборной Португалии руководит Фернанду Сантуш, контракт которого заканчивается в 2024 году. СМИ пишут, что после провала на ЧМ-2022 он покинет свою должность.