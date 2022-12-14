Моуринью назвал условие для назначения в сборную Португалии
Новости футбола Сегодня, 06:00
Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью не против назначения на должность наставника сборной Португалии.
Представителям Федерации футбола Португалии (FPF) опытный специалист поставил жесткое условие, о чем пишет Voetbal International.
По данным источника, 59-летний наставник намерен совмещать работу своем клубе и в сборной. В федерации пока никак не отреагировали на ультиматум португальца.
Напомним, что сейчас сборной Португалии руководит Фернанду Сантуш, контракт которого заканчивается в 2024 году. СМИ пишут, что после провала на ЧМ-2022 он покинет свою должность.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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