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Ливерпуль разгромил Тулузу в Лиге Европы

Новости футбола Вчера, 16:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ливерпуль разгромил Тулузу в Лиге Европы Ливерпуль разгромил Тулузу в Лиге Европы

В третьем туре Лиги Европы "Ливерпуль" принимал "Тулузу" на стадионе Анфилд.

В первые 20 минут обе команды забили голы. На 9-й минуте Диогу Жота вывел хозяев вперед, но через несколько минут французская команда сравняла счет. Однак после этого забивали только подопечные Клопа.

Сразу два мяча в течение четырех минут обеспечили "Ливерпулю" уверенное преимущество еще в первом тайме. Ватару Эндо снова вывел "красных" вперед, а Дарвин Нуньес только укрепил это преимущество. Как и в первом тайме, после перерыва хозяева продолжали доминировать на футбольном поле. На 65-й минуте Гравенберх забил четвертый гол для своей команды в этой игре.

В последние секунды финальной точкой поставил Мохамед Салах. "Тулуза" не смогла противостоять ничему в ответ, поэтому уверенная победа "Ливерпуля" - вполне закономерная. Подопечные Клопа набрали максимальные девять очков в стартовых трех турах и лидируют в группе Е.

Лига Европы. Третий тур. Группа Е

Ливерпуль - Тулуза - 5:1
Голы: 1:0 - 9 Диогу Жота, 1:1 - 16 Даллинга, 2:1 - 30 Эндо, 3:1 - 34 Нуньес, 4:1 - 65 Гравенберх, 5:1 - 90+3 Салах

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