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"Ливерпуль" одержал победу над немецким клубом

Новости футбола Вчера, 23:00
"Ливерпуль" одержал победу над немецким клубом Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Английский “Ливерпуль” в товарищеском матче обыграл немецкий клуб “Дармштадт 98”. Матч состоялся в городе Престон (Англия) на стадионе “Дипдейл”.

В начале матча счет открыл Мохаммед Салах, а через несколько минут преимущество английского клуба увеличил Диогу Жота. На 10-й минуте разрыв в счет сократил Матиас Хонзак. Во втором тайме третий гол мерсисайдцев забил Луис Диас.

“Ливерпуль” Англия – “Дармштадт 98” Германия - 3:1 (2:1, 1:0)
Голы: Салах, 5 - 1:0, Диогу Жота, 8 - 2:0, Хонзак, 10 - 2:1, Диас, 59 - 3:1

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Джонс, 74), ван Дейк (Гомес, 61), Конате (Матип, 60), Робертсон (Цимикас, 60), Собослаи (Эллиотт, 61), Мак Аллистер (Куанса, 75), Салах (Доук, 60), Диогу Жота (Нуньес, 61), Диас (Скэнлон, 74), Гакпо (МакКонелл, 74).

Дармштадт 98”: Шуэн (Брунст, 68), Циммерманн (Маглица, 46), Кларер (Ронштадт, 68), Ридель (Ишервуд, 68), Карич (Мюллер, 68), Нюрнбергер, Холланд (Мюллер, 68), Хонзак (Стоилкович, 46), Мелем (Торзьелло, 85), Ману (Шнелльхардт, 46), Хорнби (Вильхельмссон, 46).

Желтая карточка: Собослаи (41).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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