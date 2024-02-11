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Ливерпуль обновил рекорд посещаемости домашнего стадиона в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:03
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ливерпуль обновил рекорд посещаемости домашнего стадиона в АПЛ Ливерпуль обновил рекорд посещаемости домашнего стадиона в АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии Ливерпуль одолел Бернли со счетом 3:1 на своем стадионе Энфилд. Этот матч побил рекорд посещаемости арены в матчах Премьер-лиги.

Официальный сайт Ливерпуля сообщил, что игру на трибунах посмотрели 59 896 болельщиков. Это стало возможным благодаря расширению трибуны "Энфилд Роуд", хотя работы по расширению еще не завершены.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 1949-го года, когда Ливерпуль сыграл вничью 2:2 с Челси. Самым посещаемым матчем на стадионе остается игра Кубка Англии против Вулверхэмптона в феврале 1952-го года, когда пришло 61 905 болельщиков и Ливерпуль победил со счетом 2:1.

Напомним, что после вчерашнего матча Ливерпуль сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Красные» опережают Ман Сити и Арсенал на два очка. Следующий матч мерсисайдцы проведут 17 февраля в гостях против Брентфорда.

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