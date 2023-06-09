"Ливерпуль" договорился с полузащитником сборной Франции

“Ливерпуль” согласовал условия личного контракта с полузащитником “Ниццы” и сборной Франции Кефреном Тюрамом, сообщает журналист Жак Тальбо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в английский клуб. Впрочем, “Ливерпулю” еще нужно договориться по сумме трансфера с “Ниццей”, которая хочет получить за игрока не менее 60 миллионов евро. В составе мерсисайдцев Тюрам может заменить гвинейского полузащитника Наби Кейта, который перешел в “Вердер”.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюрам провел за “Ниццу” 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.