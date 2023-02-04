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"Лион" уверенно победил в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Франции “Лион” на выезде обыграл “Труа” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Брэдли Барколя, Райана Шерки и Александра Ляказетта. У хозяев отличился Рони Лопеш.

“Лион”, набрав 32 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Труа” с 19 очками остался на 16-й позиции.

“Труа” – “Лион” - 1:3 (0:1)
Голы: Барколя, 43 - 0:1, Шерки, 59 - 0:2, Рони Лопеш, 62 - 1:2, Ляказетт, 90+3 - 1:3

“Труа”: Галлон, Бруус (Бальде, 84), Палмер-Браун, Сальмье, Поросо, Ларуси, Шавалерен, Куаме (Одобер, 80), Агуме, Рони Лопеш (Рипар, 74), Балде.

“Лион”: Антони Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 61), Ловрен (Боатенг, 83), Диоманде, Тальяфико, Толиссо, Какре (Лукеба, 74), Шерки (Сарр, 61), Лепенан, Ляказетт, Барколя (Ауар, 61).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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