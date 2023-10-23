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Лион в кризисе. Легендарный клуб опустился на последнее место в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 01:11
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лион в кризисе. Легендарный клуб опустился на последнее место в Лиге 1 Лион в кризисе. Легендарный клуб опустился на последнее место в Лиге 1

Проблемы французского “Лиона” уже выглядят не такими мимолетными, как могло показаться вначале сезона.

После смены главного тренера результаты команды не улучшились и, откровенно говоря, вообще никак не изменились.

Вчера состоялась встреча 9-го тура чемпионата Франции, в которой “Лион” на своем поле принимал последнюю команду турнирной таблицы “Клермон”. Гости неожиданно для всех победили со счетом 2:1.

В этой игре на табло светились имена только игроков “Клермона”. Их защитник Флоран Ожье отправил мяч в свои ворота, а в ворота “Лиона” забивали Мухаммед Чам и Йоан Манин.

Интересно, что перед этим матчем именно у “Лиона” и “Клермона” не было ни одной победы в чемпионате. Теперь с нулем в графе “победы” остались только первые.

Очевидно, что ситуация не устраивает ни руководство, ни болельщиков “Лиона”. Не будет удивлением, если в ближайшее время команда снова сменит главного тренера.

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Лион Клермон Лига 1 Франция
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