Клуб Лиги 1 уволил тренера

Лион уволил своего менеджера Лорана Блана, сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Canal+.

По информации, французский клуб решил уволить менеджера команды Лорана Блана. Французского специалиста в скором времени уволят. Лион уже ведет переговоры с кандидатами на пост менеджера.

Напомним, что Лоран Блан возглавил французский коллектив в октябре 2022 года, он заменил Питера Босса. Контракт был рассчитан до 2024 года, однако из-за плохого старта в Лиге 1 руководство решило уволить Блана. В стартовых четырех турах Лион потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. Более того, команда забила только три гола, а пропустила десять мячей.

Блан получил имя, когда стал чемпионом Лиги 1 по Бордо в сезоне 2008-2009. Затем он возглавил сборную Франции, где провел два года с 2010 до 2012 года. В 2013 году его Блана пригласили стать менеджером ПСЖ. Он тренировал парижан к 2016 году, где стал трехкратным чемпионом Франции, также выигрывал Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок.

До Лиона он два года провел в Катаре, тренируя Эр-Раян.