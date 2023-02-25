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"Лион" одержал уверенную гостевую победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 12:54
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Франции “Лион” на выезде обыграл “Анжер” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Тиаго Мендеса, Амина Сарра и Брэдли Барколя. У хозяев отличился Абдалла Сима.

“Лион”, набрав 38 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Анжер” с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Анжер” – “Лион” - 1:3 (0:1)
Голы: Мендес, 38 - 0:1, Сарр, 80 - 0:2, Сима, 87 - 1:2, Барколя, 90+2 - 1:3

“Анжер”: Бернардони, Валери, Унтонджи, Камара, Гулям (Шабанович, 70), Бенталеб (Эль-Мелали, 85), Менди, Абделли, Ньян (Юну, 66), Сима, Салама (Баойя, 85).

“Лион”: Антони Лопеш, Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Энрике, Тиаго Мендес (Эль-Аруш, 89), Какре, Лепенан, Шерки (Жеффиньо, 67), Дембеле (Сарр, 67), Барколя.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Анже Лион Лига 1 Франция
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