Рамос может перейти в клуб Роналду

“Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к испанскому защитнику “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамосу, сообщает Marca.

По сведениям источника, представители саудовского клуба уже провели предварительную беседу с агентом игрока и сообщили о желании подписать испанца. Контракт игрока с ПСЖ истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Рамос предпочел бы остаться в Париже, но пока не получил предложение о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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