Роналду посетит боксерский поединок с участием брата Фьюри

Нападающий “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду посетит боксерский поединок между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри, братом чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

“Роналду сказал мне, что посетит бой Пол - Фьюри”, - приводит слова журналиста Пирса Моргана Talk Sport.

Бой между Полом и Фьюри состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.

26-летний Пол ранее провел шесть боев и одержал шесть побед. На счету 23-летнего Фьюри восемь побед в восьми поединках.

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