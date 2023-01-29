"Лион" одержал гостевую победу в Лиге 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции “Лион” на выезде обыграл “Аяччо" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Жоанна Лепенана и Александра Ляказетта.

“Лион”, набрав 28 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 15 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Аяччо” – “Лион” - 0:2 (0:1)

Голы: Лепенан, 20 - 0:1, Ляказетт, 71 - 0:2

“Аяччо”: Соллакаро, Авинель, Гонсалес, Диалло, Белаили, Мангани, Маркетти (Шаброль, 81), Юссуф, Баяла (Нури, 54), Муссити-Око (Ботуэ, 70), Эль-Идрисси (Сумано, 81).

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Ловрен (Боатенг, 75), Диоманде, Тальяфико, Шерки, Толиссо (Тиаго Мендес, 75), Какре, Лепенан, Ляказетт, Барколя (Ауар, 79).

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