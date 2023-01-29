"Лилль" проиграл в гостевом матче Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 09:45
Фото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Франции “Ницца” на своем поле обыграл “Лилль” со счетом 1:0.
Единственный гол забил Гаэтан Лаборд.
“Ницца”, набрав 28 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Лилль” с 34 очками остался на седьмой позиции.
“Ницца” – “Лилль” - 1:0 (1:0)
Гол: Лаборд, 34 - 1:0
“Ницца”: Шмейхель, Лотомба (Аталь, 78), Данте, Тодибо, Бар, Рэмзи (Росарио, 67), Тюрам, Будауи (Ндайшиме, 78), Диоп (Баркли, 78), Лаборд, Буанани (Браими, 67).
“Лилль”: Шевалье, Диаките, Фонте, Тиагу Джало, Исмаили, Йоро (Мартен, 62), Кабелла, Гомес, Веа, Байо, Дэвид (Жегрова, 78).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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