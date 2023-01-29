"Лилль" проиграл в гостевом матче Лиги 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции “Ницца” на своем поле обыграл “Лилль” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Гаэтан Лаборд.

“Ницца”, набрав 28 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Лилль” с 34 очками остался на седьмой позиции.

“Ницца” – “Лилль” - 1:0 (1:0)

Гол: Лаборд, 34 - 1:0

“Ницца”: Шмейхель, Лотомба (Аталь, 78), Данте, Тодибо, Бар, Рэмзи (Росарио, 67), Тюрам, Будауи (Ндайшиме, 78), Диоп (Баркли, 78), Лаборд, Буанани (Браими, 67).

“Лилль”: Шевалье, Диаките, Фонте, Тиагу Джало, Исмаили, Йоро (Мартен, 62), Кабелла, Гомес, Веа, Байо, Дэвид (Жегрова, 78).

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