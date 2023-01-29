"Марсель" подпишет открытие ЧМ-2022

Французский “Марсель” завершает трансфер хавбека сборной Марокко Аззедина Унаи.

О покупке футболиста “Анже” сообщили на официальном сайте французского клуба.

В этом розыгрыше Лиги 1 Аззедин Унаи провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

При этом Унаи проявил себя на ЧМ-2022 в Катаре, где его команда заняла четвертое место.