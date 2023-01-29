"Марсель" подпишет открытие ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 05:31
Фото: твиттер сборной Марокко/Автор неизвестен
Французский “Марсель” завершает трансфер хавбека сборной Марокко Аззедина Унаи.
О покупке футболиста “Анже” сообщили на официальном сайте французского клуба.
В этом розыгрыше Лиги 1 Аззедин Унаи провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
При этом Унаи проявил себя на ЧМ-2022 в Катаре, где его команда заняла четвертое место.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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