Лига Конференций: Астон Вилла на выезде разгромила АЗ

Астон Вилла сыграла в гостевом матче третьего тура Лиги Конференций. Соперником английского клуба был АЗ.

Команда Унаи Эмери начала матч с двумя быстрыми забитыми голами. На 13-й минуте Бейли открыл счет, а через десять минут Юрий Тилеманс удвоил преимущество Астон Виллы. В общем, англичане увереннее провели первый тайм и ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

После перерыва Астон Вилла продемонстрировала еще более атакующую игру. И снова через несколько минут они забили дважды подряд. Оли Воткинс увеличил счет до 3:0 на 51-й минуте, а на 56-й Макгинн увеличил разгром до 4:0. АЗ ответил только одним голом на 65-й минуте, однако ситуация кардинально не изменилась.

Астон Вилла разгромила АЗ и одержала вторую победу в групповом этапе Лиги Конференций. Команда Эмери набирает шесть очков и выходит на первое место в своей группе.

Лига Конференций. Третий тур. Группа Е

АЗ - Астон Вилла - 1:4

Голы: 0:1 - 13 Бейли, 0:2 - 23 Тилеманс, 0:3 - 51 Воткинс, 0:4 - Макгинн, 1:4 - 65 Садик