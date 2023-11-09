Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников

Матчи четвертого тура Лиги Европы прошли 9 ноября. В группе А Вест Хэм принимал Олимпиакос, а в группе В АЕК сыграл против Марселя.

Вест Хэм - Олимпиакос - 1:0

В первом тайме хозяева чуть больше владели мячом и были острее в атаке, но никому не удалось отличиться голами. После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Олимпиакос защищался, Вест Хэм искал счастья в позиционных атаках. победный гол пришел на 75-й минуте и забил его Лукас Пакета, после короткого просмотра ВАР - арбитры засчитали его.

Вест Хэм одержал минимальную победу 1:0 и вышел на первую строчку в своей группе А, имея в активе девять очков.

Three points courtesy of Paquetá ✅ pic.twitter.com/zIGF2s0ft7 — West Ham United (@WestHam) November 9, 2023

АЕК - Марсель - 0:1

В первой половине Марсель владел ситуацией на футбольном поле и смог забить. На 25-й минуте Мбемба отметился голевым ударом. Во втором тайме ситуация изменилась. АЕК играл острее и пытался сравнять счет. Однако французская команда удержала преимущество. На заключительных минутах матча Марсель удвоил. Точку в матче поставил Исмаила Сарр.

Марсель набирает восемь очков и возвращается на первую строчку группы В.