Лига Европы, группа B. Брайтон совершил камбек против Марселя, Аякс упустил победу над АЕКом

5 октября состоялись 2 матча 2-го тура Лиги Европы в группе В.

Брайтон отыгрался с 0:2 против Марселя. Английская команда уступала с разницей в 2 мяча до 55-й минуты, однако вначале голом отметился Паскаль Гросс, а на 88-й Жоао Педро вырвал ничью для своей команды.

В паралленом поединке Аякс не смог обыграть АЕК, сыграв вничью со счетом 1:1. На 30-й минуте Стивен Бергвейн открыл счет, а на 75-й Домагой Вида спас греческий клуб.

Сейчас первое место в группе В занимает АЕК с 4 очками. 2-е и 3-е места делят Марсель и Аякс, у них по 2 пункта. На последней позиции располагается Брайтон (0).

Лига Европы. 5 октября

Группа В. 2-й тур

АЕК - Аякс - 1:1

Голы: Вида, 75 - Бергвейн, 30

Марсель - Брайтон - 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 - Гросс, Жоао Педро, 88

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