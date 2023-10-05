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Лига Европы, группа B. Брайтон совершил камбек против Марселя, Аякс упустил победу над АЕКом

Новости футбола Сегодня, 14:40
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Лига Европы, группа B. Брайтон совершил камбек против Марселя, Аякс упустил победу над АЕКом Лига Европы, группа B. Брайтон совершил камбек против Марселя, Аякс упустил победу над АЕКом

5 октября состоялись 2 матча 2-го тура Лиги Европы в группе В.

Брайтон отыгрался с 0:2 против Марселя. Английская команда уступала с разницей в 2 мяча до 55-й минуты, однако вначале голом отметился Паскаль Гросс, а на 88-й Жоао Педро вырвал ничью для своей команды.

В паралленом поединке Аякс не смог обыграть АЕК, сыграв вничью со счетом 1:1. На 30-й минуте Стивен Бергвейн открыл счет, а на 75-й Домагой Вида спас греческий клуб.

Сейчас первое место в группе В занимает АЕК с 4 очками. 2-е и 3-е места делят Марсель и Аякс, у них по 2 пункта. На последней позиции располагается Брайтон (0).

Лига Европы. 5 октября

Группа В. 2-й тур

АЕК - Аякс - 1:1
Голы: Вида, 75 - Бергвейн, 30

Марсель - Брайтон - 2:2
Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 - Гросс, Жоао Педро, 88

Таблицы группы В

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